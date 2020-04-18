Еще у трех пограничников на Закарпатье выявлено заболевание COVID-19, - Госпогранслужба

701

По результатам исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест) в пятницу и субботу было подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией еще у трех пограничников из подразделения в Закарпатской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Данные военнослужащие с 15 апреля находятся на самоизоляции. Напомним, несколько дней назад в ведомстве зафиксировали первый случай заболевания COVID-19. Сейчас состояние здоровья уже четырех охранников границы, у которых подтвердилось заболевание, удовлетворительное, температура тела в пределах нормы. Военнослужащие находятся под усиленным контролем персонала подразделений здравоохранения", - говорится в сообщении.

Проверяются все, с кем указанные пограничники контактировали. В подразделениях, где военнослужащие проходят службу, введены режимно-ограничительные мероприятия и усиленное медицинское наблюдение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье зафиксирован первый случай заболевания COVID-19 среди пограничников, - Госпогранслужба

"Всего, по состоянию на 18 апреля, около 150 пограничников находятся на обсервации и изоляции из-за контактов с лицами, у которых в дальнейшем подтверждалось заболевание коронавирусной инфекцией", - добавили в Госпогранслужбе.