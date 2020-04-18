1 украинский воин ранен, наемники РФ с применением минометов обстреляли позиции ВСУ возле Луганского, Травневого и Крымского, - пресс-центр ОС

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18 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе. Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

11 мин из минометов калибра 120 мм и 82 мм оккупационные войска выпустили по нашим подразделениям вблизи Луганского, а защитников Травневого обстреляли из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Против украинских военнослужащих неподалеку Крымского враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил был ранен.

Бойцы ВСУ ответили на все обстрелы со стороны противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Потери противника уточняются.

На трех участках разведения ситуация остается стабильной. Сохраняется режим "Тишина". Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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Итоги за прошедшие сутки

17 апреля вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты вражеского огня было зафиксированы неподалеку населенных пунктов Опытное, Гнутово, Старогнатовка, Пивденне и Авдеевка.

По данным разведки, вчера наши подразделения, которые вели оборонительные действия, ранили не менее двух российских наемников.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыто среди гражданского населения мошенничество, 4 кражи, 3 факта незаконного оборота оружия и 10 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 71 административное правонарушение.

Линию соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда граждане не пересекали.

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