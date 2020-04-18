Количество зарегистрированных безработных за карантин выросло на треть - до 400 тыс. человек, - Госцентр занятости

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Количество зарегистрированных безработных украинских граждан выросло на протяжении карантина на треть - до 400 тыс. человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила начальник управления предоставления услуг населению Государственного центра занятости Инна Бондини.

"На сегодня статус безработного имеют около 400 тыс. людей, из них помощь по безработице получают свыше 340 тыс. чел.", - сказала Бондини в субботу в онлайн-марафона "Экономическая неделя", организованного Киевской школой экономики.

По ее словам, за время карантина количество зарегистрированных безработных выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы принял решение, что на протяжении карантина минимальная помощь по безработице увеличена для незастрахованных лиц и на период карантина составляет 1 тыс. грн", - добавила она.

Она также отметила, что в базе данных службы занятости находится 51 тыс. вакансий.

"Каждый пятый на учете службы даже в условиях карантина находит работу", - добавила Бондини.

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