Улицы будут мыть в усиленном режиме до нормализации качества воздуха в столице, - Киевавтодор

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Интенсивная работа по мытью проезжих частей и тротуаров столицы продолжается днем и ночью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КК "Киевавтодор".

На дорогах Киева работает 55 единиц спецтехники.

Отмечается, что за прошедшие сутки дорожники использовали 2340 кубических метров воды.

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Коммунальные предприятия, подчиненные корпорации "Киевавтодор", будут продолжать мытье улиц в усиленном режиме вечером и ночью - до момента нормализации качества воздуха в столице.

Напомним, 17 апреля в экосистемах Киева и области зафиксировано 37 пожаров травяного настила и торфяников, из-за чего в воздухе столицы зафиксировано превышение содержания продуктов горения.

По данным Укргидрометеоцентра, в Киеве 18 апреля в несколько раз превышена предельно допустимая концентрация пыли и остатков горения, а также диоксида серы, диоксида азота и формальдегида, и ожидать в ближайшие дни улучшения ситуации не стоит.