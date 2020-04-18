Переговоры об обмене удерживаемыми лицами продолжатся на видеовстрече ТКГ 22 апреля, - Резников

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В среду, 22 апреля, в режиме видеосвязи пройдет очередное заседание Трехсторонней контактной группы.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Сегодня", информирует Цензор.НЕТ.

"Переговоры по дальнейшим этапам обмена, безусловно, будут продолжаться. В рамках гуманитарной подгруппы ТКГ Украина передала список из порядка 200 человек, которых мы требуем вернуть. Соответственно, следующий этап переговоров состоится на будущей неделе в среду, 22 апреля, на плановом заседании ТКГ", - сказал он.

Резников также описал, какие еще вопросы планируется обговорить.

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"В повестке дня гуманитарной подгруппы - очередной список обмена. В подгруппе по безопасности - новые точки разведения, прекращение огня и режим тишины. В экономической – вопросы водоснабжения и другие. В политической - продолжение дискуссий на тему правовых аспектов, которые описаны в Комплексе мер Минских договоренностей, как об этом сказал саммит (лидеров в Париже. - Ред.). То есть, это законодательство, которое описано в восьми пунктах примечаний к пункту 11 Комплекса мер. А также возможная имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областях, который принят в сентябре 2014-го и действует по сей день", - рассказал он.

Вице-премьер напомнил, что ТКГ создана для решения вопросов, связанных с войной на Донбассе, поэтому "минский процесс не касается переговоров, связанных с оккупацией Россией Крыма и политическими заключенными там".

"Это параллельные треки, которыми государство Украина тоже занимается, есть переговорщики, которые это ведут, президент и его команда об этом помнят", - подчеркнул Резников.

Напоминаем, 16 апреля в результате взаимного освобождения на Донбассе в Украину вернулось 20 граждан. В свою очередь, 14 человек планировалось передать наемникам РФ в ОРДЛО. Однако четверо из них отказались.

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