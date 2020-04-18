Задержаны двое подозреваемых в поджоге сухостоя в пойме реки Ирпень на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

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Задержаны двое подозреваемых в поджоге сухостоя в пойме реки Ирпень на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники Киево-Святошинского отдела полиции оперативно установили и задержали лиц, которые были зафиксированы на видео пожара в пойме реки Ирпень в Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Двух нарушителей доставили в отдел полиции, где с ними работают следователи. Это - 28 и 29-летние жители Ирпеня. Полицейские изъяли их транспортные средства - мотороллеры, на которых они передвигались", - говорится в сообщении.

Задержаны двое подозреваемых в поджоге сухостоя в пойме реки Ирпень на Киевщине, - Нацполиция 01

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным. Им грозит уголовная ответственность в соответствии со ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины - штраф от 5400 до 9000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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Задержаны двое подозреваемых в поджоге сухостоя в пойме реки Ирпень на Киевщине, - Нацполиция 02

Напоминаем, ранее сообщалось о розыске полицией двух граждан, которые передвигаясь на мопедах без номерных знаков умышлено подожгли сухую траву в пойме реки Ирпень.

Силовики Пожары в Украине
Ирпень Киевская область пожар Нацполиция правоохранительные органы
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Топ комментарии
+48 Zemer
Этих сволочей нужно допросить с пристрастием и узнать кто их "заинтересовал" на поджог.
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18.04.2020 21:27
+22 Кирилл Лещенко
Если правда, то это лучшая новость дня. Задержаны двое подозреваемых в поджоге сухостоя в пойме реки Ирпень на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5056
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18.04.2020 21:21
+20 Роберт Мюллер
Затримано двох підозрюваних у підпалі сухостою в заплаві річки Ірпінь на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7521
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18.04.2020 21:36
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