7-месячная девочка погибла в ДТП на Ривненщине, 19-летняя девушка госпитализирована, - полиция

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дтп,житин

Сообщение о ДТП на автодороге вблизи села Великий Житин в Ривненской области поступило в полицию 18 апреля в 16:15.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области, по предварительной информации, в результате столкновения BMW-520 I и ВАЗ-2106 погибла семимесячная пассажирка ВАЗа, а 19-летнюю с политравмой и переломом таза доставили в больницу. Ее обследуют медики.

На месте происшествия работают следователи Главного управления Национальной полиции и патрульные полицейские. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

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ДТП Силовики
ДТП Нацполиция правоохранительные органы Ривненщина смерть
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Топ комментарии
+8 я гражданин Украины
бєха хорошая машина - и даже "оружие" само ( ключевое) не "убивает...- а вот та мразь , что за рулем - это уже другое ...
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18.04.2020 21:37
+3 Олег Тихонов 055f40a1
BMW-520 кто бы сомневался. Опять БМВ, уже в который милионный раз БМВ убийца....
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18.04.2020 21:27
+3 Борменталь Незабаром
ты бредишь! где сказано, что нарушил водитель буэмэвэ?
Как раз из моей практики - водятлы на вазах творях такое, что на голову не налазит
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18.04.2020 21:38
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