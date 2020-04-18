В новом российском "антикоронавирусном" проекте резолюции Генассамблеи ООН есть призыв к прекращению протекционистских практик, - ABC News

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Российская Федерация пытается добиться одобрения Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.

"Россия вновь стремится получить одобрение Генеральной Ассамблеей ООН резолюции относительно пандемии коронавируса, изъяв призыв об отмене односторонних санкций без решения Совета Безопасности ООН, но оставив требование прекратить протекционистские практики", - говорится в материале.

ООН должна завершить процедуру принятия российского проекта резолюции "Декларация солидарности ООН перед вызовами коронавирусной болезни" 22 апреля в полдень по времени Нью-Йорка. По действующим правилам, голосование проводится консенсусом, то есть, если хоть одна страна выскажет возражения по предложенному проекту резолюции, документ считается непринятым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН приняла резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19

Напомним, ранее Москва пыталась воспользоваться глобальной пандемией для того, чтобы обязать других членов ООН ослабить ограничения или снять международные санкции, прежде всего, против РФ. 2 апреля Украина, США, Великобритания, а также ЕС высказались против российского проекта резолюции, который поддержали только ЦАР, Куба, Никарагуа и Венесуэла.

Санкции против России Коронавирус и карантин
карантин ООН Россия COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+8 vitaliymkua
Саме час виразити глибоку стурбованість з цього приводу. В новом российском "антикоронавирусном" проекте резолюции Генассамблеи ООН есть призыв к прекращению протекционистских практик, - ABC News - Цензор.НЕТ 9517
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18.04.2020 22:09
+8 Яр Холодний
Да нет проблем... Россия выводит войска из Крыма, Донбасса, а деньги на их содержание пусть тратит на борьбу с коронавирусом... Украина, так и быть, подождёт с репарациями, до конца эпидемии...
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18.04.2020 22:10
+7 Irada
Проект резолюции, который поддержали только ЦАР, Куба, Никарагуа и Венесуэла......... Остальные страны, которые традиционно поддерживали кацапов, судя по всему отлучены от кормушки. В новом российском "антикоронавирусном" проекте резолюции Генассамблеи ООН есть призыв к прекращению протекционистских практик, - ABC News - Цензор.НЕТ 6050
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18.04.2020 22:10
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