Предстоятель ПЦУ Епифаний рассказал, как можно освятить паски дома

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епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал, как можно освятить паски дома, используя воду, освященную на Крещение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода

"Если человек не имеет возможности, а это особенно пожилые люди, которые должны находиться в это время дома, чтобы не подвергать себя опасности, после совершения богослужений в храмах и, приобщившись к ним по телевизору или через другие средства, фейсбук, ютуб и так далее, имеют возможность самостоятельно взять освященную на Иордан воду и покропить ею паску, или те приношения, которые мы приносим обычно в храм в это время", - сказал Епифаний.

Он призвал верующих не принимать непосредственного участия в богослужениях, не приходить массово на освящение пасок, а участвовать в богослужений онлайн.

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Напоминаем, христиане восточного обряда будут праздновать Пасху 19 апреля. Богослужения по этому поводу начинаются с вечера 18 апреля.

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Топ комментарии
+14 Igor Parkanskyy
Это сказано для нормальных людей. Остальные завтра идут в Александровскую больницу обсасывать мощи (и не только мощи) Паши-мерседеса.
Предстоятель ПЦУ Епифаний рассказал, как можно освятить паски дома - Цензор.НЕТ 5012
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18.04.2020 22:52
+9 YU ST
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
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18.04.2020 23:08
+4 shokolad
На цій сторінці Ваш єдиний коментар, який вартий уваги !
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18.04.2020 23:12
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