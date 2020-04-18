Крымским политзаключенным на следующей неделе переведут небольшие выплаты, - украинский консул Малышевский

330

Исполняющий обязанности генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский, опасаясь закрытия пенитенциарных учреждений на фоне распространения COVID-19 в России, посетил 16 политзаключенных из Крыма.

Об этом он рассказал общественному объединению "Крымская солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что визиты проходили 14, 15 и 17 апреля. По его словам, смог увидеться со всеми, кроме Арсена Джеппарова, который "продолжает пребывать в СИЗО-4 в Шахтах".

"Так что отдельно с каждым из пяти фигурантов "ялтинской группы", всеми фигурантами "второй Бахчисарайской группы", а также с Нариманом Мемедеминовым, Олегом Приходько и Энвером Сейтосмановым обсудили многие темы, ответил ребятам на большинство поставленных вопросов. Одни встречи длились 20-30 минут, а на другие и полутора часов не хватало", - подчеркнул Малышевский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денисова сообщила о критическом состоянии нескольких украинских политзаключенных, удерживаемых Россией в тюрьмах

Он также рассказал, что причиной неотложного посещения такого большого количества крымчан в СИЗО России за столь короткий срок стал COVID-19.

"Не исключаю, что ГУФСИН по Ростовской области и вовсе может закрыть для посещения подведомственные учреждения до особого распоряжения - на несколько недель или больше. То есть, ни адвокатов, ни родственников и свиданий, ни привезенных передач - это перспектива ближайшего времени", - сообщил консул.

Ситуация с мерами по недопущению инфицированием COVID-19, по мнению Генконсула Украины в Ростове-на-Дону, находится на контроле администрации.

"Конечно, главное беспокойство у всех - как не занести, не пропустить этот вирус в изолятор. Ведь для него ни высокие стены, ни колючая проволока - не преграда. На входе мне, как и всем входящим, измерили температуру, записали показатели, пропуск всех визитеров дозволен лишь в бахилах, маске и перчатках. Неудобно и документы показывать в таком облачении, и запись беседы вести, и разговаривать час и больше, однако, сопровождающий меня сотрудник каждый раз просил натягивать маску, если она в процессе разговора опускалась. Понятно, что озабоченность администрации - это именно визитеры, в самом же изоляторе все как на "подводной лодке". Если вирус прихватит одного, передача другому - вопрос времени, будь то сотрудник или удерживаемый. Кое-кто из ребят говорил, что о состоянии здоровья регулярно спрашивают, охранники внимательны - такие изменения говорят об одном - возможная беда сокращает дистанцию между ними. Никто из ребят на условия содержания, какие-то притеснения со стороны администрации не жаловался. Были жалобы на здоровье, отдельные серьезные жалобы. Эти вопросы я планирую обсудить с руководством изолятора, с которым договорился встретиться после всех визитов, уже на следующей неделе", - рассказал о собственном опыте посещения изолятора Малышевский.

Также читайте: Масок нет, а как противовирусное дают лук , - Полозов рассказал о борьбе с коронавирусом в СИЗО "Лефортово", где удерживают украинских политзаключенных

В Генконсульстве сообщают о небольших материальных выплатах крымским политзаключенным, которые планируют провести на следующей неделе. "Семьи уже проинформированы о моих визитах. Заявления на материальную помощь у всех собрал, хоть какая-то денежная поддержка зайдет каждому на личный счет", - рассказывает представитель украинского консульства.