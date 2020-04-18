Киев стал самым загрязненным городом мира за 18 апреля. ИНФОГРАФИКА

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киев,смог

По состоянию на 22:53 18 апреля Киев занимает первое место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir.

Сейчас индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 244. Индекс воздуха в столице Украины находится на отметке "очень вредно для здоровья".

На втором месте находится Шеньян (КНР), а на третьем - Джакарта (Индонезия).

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По прогнозам QIAir, качество воздуха придет в норму уже завтра.

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Напомним, в 10:50 17 апреля индекс загрязнения воздуха в Киеве был равен 338. В этот момент украинская столица была городом с самым плохим воздухом на планете.

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Позже ситуация с воздухом немного наладилась и Киев занял 9 место в рейтинге.

Однако утром 18 апреля Киев снова занял первое место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом.

Минздрав советует жителям Киева и области не выходить на улицу и пить больше жидкости в связи со смогом.

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Топ комментарии
+10 Червоно-Чорний
Киев стал самым загрязненным городом мира за 18 апреля - Цензор.НЕТ 1078
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18.04.2020 23:12
+8 Олег Тихонов 055f40a1
А у кловуна сегодня выходной, пожары пусть пока подождут царь изволили отдыхать..а ЗЕбильный скот аж млеет от счастья...ВОт если бы это Порошенко во время коронавируса и пожаров взял выходной то ЗЕбильный скот с бешенной пеной у рта разрывался бы про зраду...
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18.04.2020 23:09
+6 Mora Zfayfer
Ганьба на весь світ. Рівень мумба-юмба, а не європейського міста та столиці.(((
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18.04.2020 23:09
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