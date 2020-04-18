Киев стал самым загрязненным городом мира за 18 апреля. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir.
Сейчас индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 244. Индекс воздуха в столице Украины находится на отметке "очень вредно для здоровья".
На втором месте находится Шеньян (КНР), а на третьем - Джакарта (Индонезия).
По прогнозам QIAir, качество воздуха придет в норму уже завтра.
Напомним, в 10:50 17 апреля индекс загрязнения воздуха в Киеве был равен 338. В этот момент украинская столица была городом с самым плохим воздухом на планете.
Позже ситуация с воздухом немного наладилась и Киев занял 9 место в рейтинге.
Однако утром 18 апреля Киев снова занял первое место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом.
Минздрав советует жителям Киева и области не выходить на улицу и пить больше жидкости в связи со смогом.