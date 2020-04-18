В Италии снижается показатель смертности от COVID-19

2021 25
италия,коронавирус

В Италии за прошедшие сутки сократилось количество умерших, число выздоровевших остается высоким.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По состоянию на вечер 18 апреля общее количество умерших от COVID-19 в Италии достигло 23 227 человек (за прошедшие сутки скончалось 482 человека; на 93 меньше, чем днем ранее).

В свою очередь, за последние 24 часа выздоровели 2 200 человек (на 363 меньше, чем вчера, когда был зафиксирован абсолютный рекорд с начала эпидемии). Общее количество выздоровевших достигло 44 927 человек.

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Всего в Италии подтверждено 175 925 случаев заражения коронавирусом (+3 491), 107 771 человек продолжает болеть: 80 031 находится в домашней изоляции (+3 253), 25 007 госпитализированы с симптомами (-1 886), 2 733 находятся в отделениях интенсивной терапии (-163).

Коронавирус и карантин
Италия карантин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+3 Дмитрий Линник fd897eaf
Не бывает такой болезни "от старости".
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18.04.2020 23:38
+3 shokolad
це таких діагнозів не буває. А явище буває.
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18.04.2020 23:41
+3 Дмитрий Линник fd897eaf
Просто введіть Кнут Витковски в Гуглі і одразу випаде декілька російських ресурсів, а також один болгарський з повідомленням як у першого бота в коментарях. Всі вони з конспірологією о "захватє міра рєптілоїдамі во главє з Білом Гєйтсом".
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18.04.2020 23:45
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