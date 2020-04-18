В Италии снижается показатель смертности от COVID-19

2021

В Италии за прошедшие сутки сократилось количество умерших, число выздоровевших остается высоким.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По состоянию на вечер 18 апреля общее количество умерших от COVID-19 в Италии достигло 23 227 человек (за прошедшие сутки скончалось 482 человека; на 93 меньше, чем днем ранее).

В свою очередь, за последние 24 часа выздоровели 2 200 человек (на 363 меньше, чем вчера, когда был зафиксирован абсолютный рекорд с начала эпидемии). Общее количество выздоровевших достигло 44 927 человек.

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Всего в Италии подтверждено 175 925 случаев заражения коронавирусом (+3 491), 107 771 человек продолжает болеть: 80 031 находится в домашней изоляции (+3 253), 25 007 госпитализированы с симптомами (-1 886), 2 733 находятся в отделениях интенсивной терапии (-163).