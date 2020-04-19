Контроль за своевременностью выплат медработникам поручен председателям ОГА, - Шмыгаль

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Председатели государственных администраций возьмут под личный контроль вопрос своевременной и полной выплаты зарплат медицинским работникам.

Такое поручение дал премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам соверщания с президентом Владимиром Зеленским, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook главы правительства.

"Особенно это касается врачей экстренной помощи и персонала тех 240 больниц, которые определены местными органами власти для приема больных COVID-19. Но зарплаты другим медицинским работникам также должны быть выплачены вовремя. Сейчас самое врачи стоят на передовой войны с коронавируса", - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что правительство на 906 миллионов гривен увеличил субвенцию в регионы на поддержку деятельности больниц во время пандемии.

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"Из этих средств местные власти могут поддержать свои медицинские учреждения. Этим же постановлением мы обязали ОГА принять меры для обеспечения своевременной выплаты зарплат медработникам", - заявил Шмыгаль.

Премьер призвал медицинских работников сообщать о задержке выплат заработной платы или ненадлежащем расчете на "горячие линии" ОГА по вопросам COVID-19 или на правительственную "горячую линию" по номеру 1545.

Напомним, на утро 18 апреля зафиксировано 444 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 5106, умерли 133 человек, 275 - выздоровели.

13 апреля Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Госбюджет-2020.

18 апреля документ подписал президент Владимир Зеленский.

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