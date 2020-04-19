Спасателям Житомирщины помогут коллеги из Ивано-Франковщины и Тернопольщины, - ГСЧС

421

В ночь на воскресенье спасателей Житомирской области, которые тушат лесные пожары на территории 4 лесных хозяйств в Овручском районе, усилят подразделения из Ивано-Франковщины и Тернопольщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

Согласно информации ведомства, в Житомирскую область направлены 31 специальный автомобиль и 125 человек личного состава от областных подразделений ГСЧС; пожарный поезд с Южной железной дороги, с помощью которого заправляются пожарные автомобили; 3 самолета для сбросов воды и вертолеты для разведки.

"Сегодня ночью к нам прибудут подразделения коллег Ивано-Франковской и Тернопольской областей 12 автомобилей и 60 человек личного состава", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Открытое пламя осталось в 4 точках, к тушению привлечена авиация и противопожарный поезд, - Ермак про пожары на Житомирщине

Напомним, в Житомирской области с 16 апреля бушуют пожары. В частности, огонь перешел на населенные пункты. Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, в области было 15 очагов пожара. По состоянию на 18 апреля 6 - полностью ликвидировали, 5 - локализовали, над 4 активно работают.