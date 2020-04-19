Дуда подписал закон, автоматически продлевающий разрешение на пребывание в Польше для иностранцев на время пандемии

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Президент Польши Дуда в пятницу подписал закон об "Антикризисном щите" - положение о помощи предпринимателям и работникам на период эпидемии COVID-19.

Документом предусматривается автоматическое продление легальности пребывания в Польше иностранцев, в том числе граждан Украины, на весь период эпидемии плюс 30 дней после его завершения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, положения закона касаются тех граждан Украины, у которых действие разрешительных документов на пребывание и работу в Польше завершилась после 14 марта, когда в стране объявлено состояние эпидемии.

Автоматически продлен срок пребывания в Польше на период эпидемии и 30 дней после него тем гражданам Украины, которые находятся в РП на основании национальной и шенгенской виз, карт временного проживания и в пределах безвизового режима. При этом новых виз или отметок в загранпаспорте ставить не нужно.

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Кроме того, в этот период автоматически продлены разрешения на работу, сезонную работу, а также возможность трудоустройства на основании заявления работодателя.

Если кто-то из украинцев захочет вернуться домой во время эпидемии в Польшу и 30 дней после нее, то ему не грозит депортация за просроченный срок пребывания в РП.

Напомним, по приблизительным оценкам, в Польше сейчас может находиться около миллиона граждан Украины. После закрытия границ и введения состояния эпидемии из Польши в Украину выехало более 140 тыс. трудовых мигрантов.

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