Впервые американских астронавтов на МКС доставит SpaceX, последние годы экипажи отправлялись на российских "Союзах"

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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что ракета SpaceX доставит двух американских астронавтов на Международную космическую станцию 27 мая.

Это станет первым запуском ракеты с экипажем на борту с территории США за последние почти десять лет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Хэрли отправятся на МКС на борту ракеты SpaceX Crew Dragon. Запуск произойдет 27 мая в 16:32 по местному времени с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде, сообщили в NASA.

Отмечается, что начиная с июля 2011 года Соединенные Штаты отправляли своих астронавтов на МКС с помощью российских ракет "Союз".

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