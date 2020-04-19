"Без масок и дистанции": в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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На Донетчине в Свято-Успенской Святогорской Лавре (УПЦ МП) на Пасхальное богослужение собралось большое количество людей, многие из них были без масок и игнорировали правило социальной дистанции.

Это можно увидеть из трансляции на телеканале NewsOne, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Некоторые священнослужители также пренебрегали карантинными правилами.

Без масок и дистанции: в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину 01
Без масок и дистанции: в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину 02
Без масок и дистанции: в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину 03
Без масок и дистанции: в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину 04
Без масок и дистанции: в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину 05
Без масок и дистанции: в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину 06
Без масок и дистанции: в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину 07
Без масок и дистанции: в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину 08
Без масок и дистанции: в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину 09

Отметим, что ношение масок в публичных местах и соблюдение социальной дистанции являются одними из главных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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В этом году, в связи с угрозой распространения COVID-19 и карантинными ограничениями, представители власти и церквей настойчиво призывали граждан оставаться дома, особенно во время пасхальных выходных.

Коронавирус и карантин
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+70 Игорь Д
"Без масок и дистанции": в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину - Цензор.НЕТ 9121
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19.04.2020 08:49
+48 Alter Nator
в мире животніх: крашанки масковских попов

"Без масок и дистанции": в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину - Цензор.НЕТ 3753
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19.04.2020 08:53
+44 буков
Якщо захворіють, то це божа воля. "Без масок и дистанции": в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину - Цензор.НЕТ 8288
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19.04.2020 08:47
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