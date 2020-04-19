В Кабмине уже пишутся "программы" выхода из карантина, - вице-премьер Резников

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Премьер-министр Денис Шмигаль уже дал команду разработать конкретный план выхода из карантина и возвращения общества к нормальной жизни.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Премьер-министр уже давно дал команду и сегодня уже каждый министр думает над тем, как, каким образом и с каким протоколом мы будем выходить с карантина. Несмотря на важность всех ограничений сегодня, мы понимаем, что рано или поздно нам придется это делать. Поэтому сегодня уже пишутся "программы" выхода из карантина. Когда бы не был этот день "Ч", когда мы решим, что можно постепенно выходить из карантина, у нас уже будет прописан четкий план, какие отрасли начинают работать, кто в зоне риска остается еще дома, как будут открываться детские сады, как будет восстанавливать работу транспорт", – сообщил Резников.

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Он пояснил, что в Кабмине заинтересованы в том, чтобы "как можно скорее вновь оживить нашу жизнь, чтобы экономика быстрее поднималась из того сложного положения, куда она уже нырнула". По его словам, по этому вопросу сейчас правительство активно взаимодействует с западными партнерами, проговаривается международно-техническая помощь, финансирование и гранты.

"Наибольшая нагрузка, наверное, у пяти министерств. Министерство здравоохранения – это понятно. Минфин – у них сегодня головная боль, где взять деньги на обеспечение, Минэкономразвития – как заработать деньги в будущем и сохранить торговый баланс. Это МВД – понятно, потому что силами ГСЧС, Нацгвардии, Нацполиции и Пограничной службы обеспечивается сегодня масса задач. И Минрегионстрой – вопрос обсервации, взаимодействия с органами местной власти, областными и районными администрациями. Премьер-министр – номер один, на нем вся ответственность. И пять героев – это Степанов, Петрашко, Марченко, Аваков и Чернышов. Это сегодня главные наши атланты, которые держат это небо, а мы уже им там тихонько подносим патроны и помогаем", – рассказал о своем видении ситуации Резников.