В ОРДЛО скрывают реальную картину по коронавирусу: больные уже есть и среди наемников РФ, - вице-премьер Резников

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Киеву известно, что представители оккупационных администраций в ОРДЛО скрывают реальную картину по коронавирусу, и известно, что больные есть среди террористов.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Нам известно, что они скрывают реальную картину на временно оккупированных территориях. Нам известно, что у них уже болеет, в том числе, и военный контингент. Они привозят туда врачей-инфекционистов из РФ. Естественно, прежде всего, у них задача обеспечивать нераспространение коронавируса в войсках. На сегодня у них повышенная статистика больных пневмонией. Они вводят ограничительные меры", – сообщил Резников.

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Он отметил, что под видом борьбы с коронавирусом оккупанты пытаются ограничить приезд представителей СММ ОБСЕ и Международного Красного Креста.

"Картинка у них очень плачевная. Они запрашивают тесты в РФ, но они понимают, что на территории оккупированного Крыма одним из источников распространения вируса являются визитеры из РФ, где тоже статистика беспристрастна, и они перестали это скрывать. СМИ РФ уже показывают правду. Вы наверняка видели эти фото очередей "скорых". По нашей информации, в оккупированном Крыму происходят акты вандализма в отношении автомобилей не на крымских номерах. То есть, это визитеры, которых крымчане не хотят видеть, поскольку понимают, что они потенциальные источники распространения вируса", – рассказал вице-премьер.