В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция. ФОТОрепортаж

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Праздничные пасхальные богослужения в почти 14 тыс. храмов Украины прошли без нарушений, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены три админпротокола, открыто одно уголовное производство, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"На территории государства 18-19 апреля прошли мероприятия по случаю празднования Пасхи. Всего праздничные богослужения проводились в 13 658 храмах во всех регионах государства… Богослужение в большинстве храмах государства прошли без нарушений. Вместе с тем зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина", – сказано в сообщении на сайте Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

По информации ведомства, публичную безопасность и порядок обеспечивали 26,5 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. "Усилия правоохранителей прежде всего были направлены на проведение профилактической работы по неукоснительного соблюдения всех карантинных ограничений", – отметил Клименко.

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По его словам, участие в богослужениях приняли почти 130 тыс. граждан.

"И сегодня мы можем говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам соблюдать карантина. Однако в течение суток зафиксированы случаи присутствия более 10 верующих в храмах, в том числе без средств индивидуальной защиты в 19-ти культовых сооружениях на территории 13-ти областей", – подчеркнул Клименко.

Полицейские составили три административных протокола и открыли одно уголовное производство. "Остальные материалы тщательно изучается для принятия законного решения. Полиция продолжает работать в усиленном режиме", - сообщил глава Нацполиции.

В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция 01
В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция 02
В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция 03
В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция 04
В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция 05
В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция 06
В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция 07
В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция 08
В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция 09

Пасха Коронавирус и карантин
карантин Пасха Нацполиция религия церковь Клименко Игорь COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+19 Ksenia VB
аж 19 випадків недотримання карантину ???
ви серйозно ????
та товпища народу без маоск, впритул одне до одного - 130 тисяч !!!
і це тільки 19 порушень ?
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19.04.2020 10:47
+12 Pawlo Kit
Дмитро Ярош

2 год
Всіх хто вірує, вітаю з Великоднем!
Хай воскреслий Ісус дарує щастя і здоров'я вам та вашим родинам, а Україні - Перемогу, Свободу, Справедливість і Добробут!Христос Воскрес!
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19.04.2020 10:47
+9 shokolad
Живу в Дніпрі біля церкви в приватному будинку. Кожного року всю ніч спати не можемо на пасхальні свята, бо люди йдуть, йдуть та йдуть до церкви всю ніч, іноді не дуже тверезі (м"яко кажучи), і галасу від них ну дуже багато, і навіть коли тверезі, то просто розмовляють між собою, у відчинені вікна все чути. Доводиться зачиняти вікна. Цього року не було нікого, всю ніч була цілковита тиша, а ні галасу, а ні будь яких рухів чи кроків за вікном. Можу відповідально заявити, що людей в церкві практично не було. О 12 годині ночі дзвонили дзвони, тобто, службу правили, а людей не було.
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19.04.2020 10:55
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