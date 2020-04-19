За сутки в Киеве выявлен 31 новый случай COVID-19, из них 1 - летальный, всего 801 заболевший, - Кличко

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В Киеве количество жителей, у которых лабораторно подтверждено заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилась еще на 31 человека, один случай – летальный.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 31 человека. Из них - 4 медиков. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, - летальный. Всего в Киеве уже 801 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - рассказал мэр столицы.

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Он сообщил, что заболели: 18 женщин в возрасте от 29 до 76 лет, девочка 10 лет, а также 11 мужчин от 26 до 77 лет и мальчик 13 лет.

"В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Берегите себя и своих близких! Мы все преодолеем" - отметил Кличко.