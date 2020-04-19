Несоблюдение карантина в Вербное воскресенье и увеличение количества тестирований, - Степанов объяснил рост случаев COVID-19

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коронавирус

Причинами того, что в предыдущие дни возросло количество случаев коронавируса в Украине является несоблюдение рекомендаций Минздрава и увеличение количество тестирований ПЦР.

Об этом заявил на глава Минздрава Максим Степанов на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

Как он отметил, после несоблюдения рекомендаций Минздрава, проявления болезни были на 4-5 день, после того, как люди заражались.

"Здесь существует несколько факторов. Многие не придерживались наших рекомендаций на вербное воскресенье и не ходили массово, посещали богослужения. В связи с этим, проявления болезни были на 4-5 день после того, как люди заражались. И мы увидели сразу рост заболеваемости. Во-вторых, мы существенно увеличили количество тестирований на ПЦЛ. За 10 дней было около 1000 тестов, а сейчас около 5000 ", - заявил Степанов.

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Коронавирус и карантин
карантин Степанов Максим COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+8 Alter Nator
Несоблюдение карантина в Вербное воскресенье и увеличение количества тестирований, - Степанов объяснил рост случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 9375
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19.04.2020 11:31
+5 zem gonchar
Этой какой-то бред. Все втирают лапшу про церкви, как будто Украина это одна большая православная секта. А про больницы где уже 1000 зараженных медработников он не хочет рассказать?
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19.04.2020 11:32
+5 5 копійок
Та ж сама адесітка розповідає у Ватостополі як її хотіли вбити бендери.
Несоблюдение карантина в Вербное воскресенье и увеличение количества тестирований, - Степанов объяснил рост случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 1484
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19.04.2020 11:36
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