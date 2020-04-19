ПЦУ обратилась к украинцам на Пасху: "Пусть Бог защищает всех, кто жертвенно защищает нас от внешнего агрессора и от невидимого возбудителя болезни"

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епифаний

Православная церковь Украины поздравила украинцев со Светлым Христовым Воскресением.

Как передает Цензор.НЕТ, обращение размещено на странице ПЦУ в Facebook.

В ПЦУ поздравили каждого, кто на своем месте работает на благо общества и отвечает за государственнические решения.

"Пусть Бог защищает всех тех, кто жертвенно защищает нас от внешнего агрессора и от невидимого возбудителя болезни. Поздравляем каждого, кто на своем месте работает на благо общества и отвечает за государственнические решения. Тепло нашей любви и молитвенные пожелания мы направляем тем, кто празднует Пасху в условиях оккупации, за решеткой плена или несправедливого заключения. Мы просим у Господа защиты, мира и свободы для каждого из вас", - говорится в поздравлении.

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Топ комментарии
+19 Василий Казимко
Воістину УКРАЇНСЬКА церква.яка молиться за нашу Україну, за людей,за ЗСУ.за лікарів які спасають нас від епідемії.
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19.04.2020 12:05
+12 Игорь Д
ПЦУ обратилась к украинцам на Пасху: "Пусть Бог защищает всех, кто жертвенно защищает нас от внешнего агрессора и от невидимого возбудителя болезни" - Цензор.НЕТ 6220
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19.04.2020 12:16
+11 Ksenia VB
Нехай так і буде. Божого благословіння всім воїнам, медикам та причетним до боротьби за Україну.
пс. МП завжди молиться за мир( з рашкою).
За наше військо - НІ.
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19.04.2020 12:07
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