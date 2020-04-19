В Сторожинецкой райбольнице в Черновицкой области заняты все аппараты ИВЛ: новые пациенты будут на волю Божию, - РГА

Об этом сообщил председатель Сторожинецкой РГА Дмитрий Балинов, пишет acc.cv.ua, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на сегодняшнее утро (18 апреля. - Ред.) мест для подключения тяжелых больных в Сторожинецкой ЦРБ не осталось. Все ИВЛ и оксигенаторы заняты. Ситуация реальная такова: все, кого примут в дальнейшем, будут на волю Божию. Есть еще 10 палат для больных COVID-19 или с подозрением на него. Но без возможности получить кислородную поддержку. Новые оксигенаторы должны быть через 7-10 дней. Госпитализироаны трое священников. Один из них в тяжелом состоянии" , - цитирует его издание.
Главный врач Сторожинецкой ЦРБ Александр Войцеховский рассказал, что инфекционное отделение, рассчитанное на 7 больных, исчерпали.
"Перепрофилировали дополнительно гинекологическое отделение, лор-отделение, и вот уже ныне перепрофилируем терапевтическое. Переводим его в гимназию", - сказал главный врач Сторожинецкой ЦРБ.
вот эти трое святош и должны быть "на волю божью", а нормальным людям достижения науки и техники