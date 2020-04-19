Украина работает над тем, чтобы закупить у США новый препарат от коронавируса, - Степанов

3026 42
ремдесивир

Министерство здравоохранения Украины хочет закупить в США медицинский препарат "Ремдесивир", который используют при лечении коронавируса.

 Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отметил Степанов, Минздрав занимается тем, чтобы закупить это лекарственное средство и привезти его в Украину, в том числе с помощью дипломатических каналов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Сторожинецкой райбольнице в Черновицкой области заняты все аппараты ИВЛ: новые пациенты будут на волю Божию, - РГА

"Ремдесивир - это лекарственное средство было включено в наш протокол лечения, который мы утвердили сразу после моего прихода на должность. Это противовирусное лекарственное средство, которое производит одна из американских компаний. Оно в свое время было принималось от лечения вируса Эбола, но результаты были не слишком хороши", - добавил Степанов.

Он добавил, что согласно украинскому протоколу он должен использоваться при тяжелых и критических состояниях.

Коронавирус и карантин
карантин лекарства Минздрав Степанов Максим COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4 botoks
так это для депутатов,плокулолов, членов семей. Для этого бабки найдуться.
показать весь комментарий
19.04.2020 12:58
+2 Дмитрий И 532c9b60
Ну так там население 330 млн. И там ничего не скрывают в отличие от сраных диктатур типа Китая и унтерменш стран типа кацапии
показать весь комментарий
19.04.2020 13:06
+2 Jhon Smith 7b0f2b20
Пока не знают на какой стадии его применять. Там побочные иногда хуже болезни, а на поздних стадиях препарат не всегда эффективен.
показать весь комментарий
19.04.2020 13:20
Смотреть комментарии