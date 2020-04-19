Украина работает над тем, чтобы закупить у США новый препарат от коронавируса, - Степанов

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Министерство здравоохранения Украины хочет закупить в США медицинский препарат "Ремдесивир", который используют при лечении коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отметил Степанов, Минздрав занимается тем, чтобы закупить это лекарственное средство и привезти его в Украину, в том числе с помощью дипломатических каналов.

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"Ремдесивир - это лекарственное средство было включено в наш протокол лечения, который мы утвердили сразу после моего прихода на должность. Это противовирусное лекарственное средство, которое производит одна из американских компаний. Оно в свое время было принималось от лечения вируса Эбола, но результаты были не слишком хороши", - добавил Степанов.

Он добавил, что согласно украинскому протоколу он должен использоваться при тяжелых и критических состояниях.