В Зоне ЧАЭС продолжается тушение очагов пожара, привлечены поезд и три вертолета, - ГСЧС

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пожар

В Зоне отчуждения ЧАЭС продолжается тушение четырех очагов пожара, спасатели привлекли три вертолета и пожарный поезд "Укрзализныци".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом на брифинге в воскресенье сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.

Демчук отметил, что дополнительно для оказания помощи в ликвидации пожаров привлечено из Ивано-Франковской и Тернопольской областей личный состав и пожарную технику.

"В настоящее время работает пожарная авиация, это три самолета. Кроме того, привлечен пожарный поезд "Укрзализныци". Мобилизованы силы и средства лесохозяйственных предприятий из других регионов Украины. Дополнительно для оказания помощи в ликвидации пожаров привлечено из Ивано-Франковской и Тернопольской областей личный состав и пожарную технику", - заявил он.

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Топ комментарии
+4 olele
В Зоне ЧАЭС продолжается тушение очагов пожара, привлечены поезд и три вертолета, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3677
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19.04.2020 13:02
+2 Шрек Баблокат
Ув Василий!.. есть вещи, над которыми я не хочу смеяться или даже иронизировать..
Украина - это не повод для очередной шуточки, иронии или сарказма..
Украина и её будущее это серьезно, и тут не место для глуповатых шуток!
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19.04.2020 13:10
+1 Vasilij VG
Вы не понимаете - это запах поккращення от Галабародьки, радуйтесь. И это только начало надвигающего трындеца! В Зоне ЧАЭС продолжается тушение очагов пожара, привлечены поезд и три вертолета, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3420
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19.04.2020 13:02
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