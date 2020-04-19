Пожары на Житомирщине: владельцы земли могут иметь отношение к поджогам, - Данилов

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Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечает, что вскоре будут выводы об ответственности собственников земли, которые могут иметь отношение к возникновению поджогов.

Об этом шла речь во время совещания в Житомирской области в воскресенье, 19 апреля, сообщил Данилов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вместе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным находились в рабочей командировке в Овручскому районе Житомирской области, изучали ситуацию, связанную с пожарами. На совещании рассматривался в частности вопрос ответственности владельцев земли, которые могут иметь отношение к возникновению поджогов. Выводы будут скоро", - отметил Данилов.

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Пожары на Житомирщине: владельцы земли могут иметь отношение к поджогам, - Данилов 01
Пожары на Житомирщине: владельцы земли могут иметь отношение к поджогам, - Данилов 02

Пожары в Украине
Данилов Житомирщина поджог пожар СНБО
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Топ комментарии
+11 Гыг с Вами
то даже не обсуждается...кто пол тайги в сибири в прошлом году сжег?кацапня.не китайцы же в самом деле.и так везде у этих рукожёппов
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19.04.2020 14:46
+9 буков
Да пофіг трактору та стерня, і перегній з неї ще краще удобрює.
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19.04.2020 14:50
+8 Людмила Терещенко fed37fc8
Всё это просто прекрасно, сначала выгорела половина Киевской и Житомирской области, в Киеве устроили коллективную газовую камеру, а потом начали искать виноватых. Может государственным мужам, если уж они решили, что имеют право на свои должности, следовало заниматься профилактикой пожаров или хотя бы охранять Чернобыльскую зону, а не клювом щелкать?
И какое отношение начальник канцелярии Ермак имеет к решению вопросов с пожарами? Его дело скрепки, бумага, принтеры и чистота полов в офисе.
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19.04.2020 14:55
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