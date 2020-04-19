Пожары на Житомирщине: владельцы земли могут иметь отношение к поджогам, - Данилов

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Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечает, что вскоре будут выводы об ответственности собственников земли, которые могут иметь отношение к возникновению поджогов.

Об этом шла речь во время совещания в Житомирской области в воскресенье, 19 апреля, сообщил Данилов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вместе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным находились в рабочей командировке в Овручскому районе Житомирской области, изучали ситуацию, связанную с пожарами. На совещании рассматривался в частности вопрос ответственности владельцев земли, которые могут иметь отношение к возникновению поджогов. Выводы будут скоро", - отметил Данилов.

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