В ГСЧС объяснили длительное тушение пожаров на Житомирщине: захламленность лесных массивов и отсутствие дорог

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В ГСЧС объяснили длительное тушение пожаров на Житомирщине: захламленность лесных массивов и отсутствие дорог

Невозможность доступа к отдельным очагам пожаров на территории Житомирской области делает процесс тушения более долговременным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом на брифинге в воскресенье сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.

Еще одной причиной Демчук назвал сильную захламленность лесных массивов.

"Долговременный процесс тушения пожаров на территории Житомирской области связан с невозможностью доступа к отдельным очагам пожаров из-за сильной захламленности лесных массивов и отсутствия дорог", - сказал Демчук.

Он добавил, что для расчистки дорог привлечены тракторы хозяйственных предприятий и тяжелая инженерная техника ВСУ.

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Пожары в Украине
Житомирщина пожар ГСЧС
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Топ комментарии
+5 ким ким 74880cb9
отсутствие техники, дорог, мозгов, желания сделать
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19.04.2020 14:50
+4 Irada
Какие дороги должны быть в лесу? Асфальт вам проложить надо по просекам?
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19.04.2020 14:51
+3 Igor L
А як же ж бурштинокопачі дістаються до цих віддалених ділянок лісів? Мені здається що ДСНС просто морочить нам голову! Немає такої дороги по якій не можуть проїхати пожежні з бензопилами! Керівника ДСНС потрібно знімати разом з міністром МВС аваковим - вони просрали моніторинг та ліквідацію пожеж, маючи десятки літаків та гелікоптерів та маючи шалений бюджет!
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19.04.2020 14:55
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