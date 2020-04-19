Говорить о создании консультативного совета при Трехсторонней контактной группе по Донбассу преждевременно, - Резников

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Обсуждать создание так называемого консультативного совета при политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу пока преждевременно.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"11 марта на заседании ТКГ в Минске, на котором была обсуждена возможность и целесообразность создания такого Консультативного совета, в том числе было сказано:"... при условии согласия ОБСЕ, Германии и Франции ... ". В случае согласия они делегируют своих представителей в этот Консультативный совет. На сегодня согласия Германии и Франции мы еще не получили, их точка зрения нам неизвестна... Поэтому говорить сегодня о факте создания Консультативного совета, наверное, преждевременно ", - заявил он.

Резников подчеркнул, что пункт 13 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей предусматривает, что для интенсификации своей работы ТКГ может создавать свои рабочие группы, подгруппы и так далее.

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Он акцентировал, что по замыслу, Консультативный совет - это один из механизмов работы политической подгруппы.

"То есть, решения Консультативного совета, в случае его создания, носили бы исключительно рекомендательный характер для политической подгруппы", - отметил вице-премьер-министр.

Он также напомнил, что ТКГ не является официальным органом и ни одно из его решений не имеет юридически официального характера.

"Подобно Минским соглашениям, которые юридически не имеют даже признаков международно-правового договора. Это такие себе политические соглашения ", - сказал он.

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Резников также сказал, что если и будет принято решение о создании Консультативного совета, то ее участники будут в статусе "приглашенных". И пригласить их может только ОБСЕ. А приглашать ОБСЕ станет только в том случае, если они будут отвечать определенным критериям, заранее определенным в контексте, кто может быть участником такого Консультативного совета, пояснил он.

Напомним, 11 марта на заседании ТКГ в Минске был подписан документ о создании Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы. Документ был подписан, в частности, и представителями "ДНР" Натальей Никаноровой и "ЛНР" Владиславом Дейнего.