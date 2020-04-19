Израиль с сегодняшнего дня ослабил карантин

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В Израиле с воскресенья, 19 апреля, частично снимаются карантинные ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает AFP.

"В воскресенье Израиль начал смягчать ограничения на передвижение", - говорится в сообщении.

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, кабинет министров утвердил ряд мероприятий, в том числе по открытию магазинов, школ для детей с особыми образовательными потребностями и восстановление небольших молитвенных собраний.

Большинство мер вступит в силу с воскресенья, 19 апреля, в то время как школы начнут работать со вторника, 21 апреля.

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Разрешается проведение молитвенных собраний до 19 человек одновременно при условии, что сборы проводятся на открытом воздухе, а присутствующие одеты в маски и держатся друг от друга на расстоянии не менее двух метров.

Как напоминает издание, в рамках социальной дистанции религиозные места для всех конфессий в Израиле раньше были закрыты, а с 12 апреля ношение масок в публичных местах стало обязательным.

Как сообщалось, с начала эпидемии в Израиле зарегистрировали 13 362 случая заражения коронавирусом. Летальных случаев в стране - 171.

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Коронавирус и карантин
Израиль карантин COVID-19 коронавирус
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