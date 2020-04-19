Украина передала список из около 200 человек на следующий обмен пленными, - Резников

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обмен

Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе передала список из 200 человек для возвращения на контролируемую территорию и планирует обсудить следующий этап обмена в среду, 22 апреля.


Об этом в интервью "Сегодня" рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Переговоры относительно дальнейших этапов обмена, безусловно, будут продолжаться. В рамках гуманитарной подгруппы ТКГ Украина передала список из около 200 человек, которых мы требуем вернуть", - сказал он.

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Обмен пленными
переговоры Донбасс пленные Резников
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Топ комментарии
+8 Irada
Список тех, кого отдали, так и будете скрывать?
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19.04.2020 15:58
+7 Valery Greff
А что там скрывать? Обычный суповой набор из наркоманов, уголовников и деклассированных элементов, как прошлый раз.
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19.04.2020 16:00
+5 Irada
Я имела в виду, кого кацапам отдали.
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19.04.2020 16:01
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