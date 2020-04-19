"За 3-4 дня справимся": Аваков о ликвидации пожаров на Житомирщине

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Министр внутренних дел Арсен Аваков уверен, что за три-четыре дня удастся полностью ликвидировать пожары в Житомирской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter по результатам рабочей поездки и совещания в регионе.

В частности, по словам Авакова, спасатели, 50 единиц техники и авиация работают круглосуточно. "Спасены 4 села. За 3-4 дня справимся", - заявил министр.

В Овручі з секретарем РНБОУ О.Даніловим,керівником ОП А.Єрмаком заслухали представників ОДА,ДСНС,НПУ, Держлісагентства щодо пожеж у регіоні.Здійснили повітряний моніторинг над районом пожежі. Рятувальники,авіація,50 од.тех. працюють 24/7.Врятовано 4 села.За 3-4 дні подолаємо! pic.twitter.com/SSCC5iFEWt — Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 19, 2020

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