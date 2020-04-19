"За 3-4 дня справимся": Аваков о ликвидации пожаров на Житомирщине

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Министр внутренних дел Арсен Аваков уверен, что за три-четыре дня удастся полностью ликвидировать пожары в Житомирской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter по результатам рабочей поездки и совещания в регионе.

В частности, по словам Авакова, спасатели, 50 единиц техники и авиация работают круглосуточно. "Спасены 4 села. За 3-4 дня справимся", - заявил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассматриваются две версии возникновения пожаров на Житомирщине - суховеи и умышленный поджог, - Аваков. ФОТОрепортаж

Пожары в Украине
Аваков Житомирщина пожар
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Топ комментарии
+8 Игнатьев Фион
Про пожежі в Чорнобилі вже таке казал, ніхто не вірить.
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19.04.2020 17:39
+7 olele
у ніх с єрмаком тут ігрулька в царя гори..?




RIPRV

@riprv


я так зрозумів, у нас тут ситуація наступна:
1) президента відсторонили від виконання обов'язків, то біш це переворот і захват влади Ермаком президенських повноважень.
чи варіант
2) президент видав завхоспу Ермаку свої повноваження, що є порушенням 106 частини Конституції України
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19.04.2020 17:42
+7 Роман Шміль
За 3-4 дня и Житомир сгорит...
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19.04.2020 17:51
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