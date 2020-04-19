Количество случаев COVID-19 в США превысило 740 тыс., умерли более 39 тыс. человек

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Число заразившихся коронавирусом на территории США выросло до 740,1 тыс. человек, более 39 тыс. человек умерли с начала эпидемии. За последние восемь дней количество летальных исходов почти удвоилось.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украины.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано более 241 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от COVID-19 - 17,6 тыс. человек.

В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 81,4 тыс. инфицированных. Там от коронавируса умерли 4 тыс. человек. На третьем месте по количеству заболевших находится штате Массачусетс. Там зафиксировано 36,3 тыс. инфицированных COVID-19. От коронавируса умерли 1 тыс. 560 человек.

Всего из заболевших коронавирусом в США к настоящему времени вылечились 68,4 тыс. человек.

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Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Соединенные Штаты продолжают успешную борьбу против коронавируса COVID-19, распространение заболевания идёт все медленнее.

"Мы видим очень позитивные тренды, пик заболеваний остался позади", - сказал он на брифинге в Белом доме. Трамп также сообщил, что ряд штатов на следующей неделе начнёт постепенно возвращаться к нормальной жизни.

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