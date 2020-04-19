Mercedes, который видел на месте второго нападения на одесского активиста Стерненко свидетель, принадлежал советнику главы полиции области Форостяку, - СМИ. ДОКУМЕНТ

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Во время второго нападения на одесского активиста Сергея Стерненко в мае 2018 года случайный свидетель сфотографировал Mercedes, на котором уехал один из злоумышленников.

Как сообщает "Слідство.Інфо", в то утро Стерненко стреляли в шею, но ему удалось задержать второго нападавшего, информирует Цензор.НЕТ.







Показания свидетеля из материалов дела, которые удалось получить журналистам, - одни из ключевых, поскольку Mercedes, на который он обратил внимание, официально принадлежит семье тогдашнего сотрудника одесской полиции.

Напавших в первый раз задержать не удалось. Во время второго нападения Стерненко догнал стрелявшего. Его задержали до приезда полиции. Стрелком оказался ранее судимый за разбой мужчина по имени Абзал Баймукашев. Сейчас он обвиняемый и находится в СИЗО.

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Показания свидетеля, которые получили журналисты, Стерненко комментировать не стал, ссылаясь на тайну досудебного следствия.









"Я услышал крик, доносившийся с улицы Сегедской (одна из улиц недалеко от центра Одессы. - Ред.). Цитирую: "Держи убийцу", ​​- такие показания полиции дал моряк, который в утро нападения стал случайным свидетелем. Выглянув в окно, он увидел трех мужчин, которые выбежали из арки дома. Двое из них, как потом выяснится, были - активист Сергей Стерненко и напавший на него.

Третий человек, по показаниям моряка, вскоре после криков, покинул двор и побежал к припаркованной неподалеку машины. По словам свидетеля, мужчина сел за руль и поехал. Ситуация насторожила моряка, затем - он решил сфотографировать машину. Но вскоре он заметил ее во второй раз. Авто проезжало рядом с местом преступления уже в момент задержания стрелка, когда приехала полиция. По его словам, водитель остановился и ходил неподалеку.

Позже свидетель подробно опишет его внешность и даже под протокол укажет на это лицо среди тех, кто ему на распознавание представит следствие. Этого человека зовут Константин Карбенюк. На тот момент он был тренером спортивных единоборств в одном из клубов Одессы. Но значительно интереснее информация о человеке, который владеет автомобилем. По данным, которые журналисты получили сразу от нескольких источников в правоохранительных органах, этот Mercedes-Benz принадлежит семье тогдашнего советника главы полиции в Одесской области Руслана Форостяка. Тот сам заявлял, что следствие склоняется к версии, что Карбенюк - таксист, подвозивший нападающего.

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Форостяк был советником тогдашнего председателя Дмитрия Головина. Остался на своей должности он и после того, как Головин уволился. Бросил работу в полиции Форостяк в конце 2019 года.

В разговоре с "Слідством.Інфо" мужчина заявил, что авто принадлежало его жене, но заверил, что никакого отношения к нападению на Стерненко не имеет, ведь якобы продал эту машину.

"Я еще после второго нападения давал показания и полицейским по этому поводу, и СБУ. Машина была продана, я уже не помню, в 15-м или в 16-м году парню, который по сей день толком не рассчитался. Там что-то должен. Поэтому его личность установлена, с ним также следственные действия проводились", - сказал Форостяк журналистам, отметив, что это "просто случайность".

Он признал и знакомство с Карбенюком - в 2014-м году, во время противодействия движения "Русский весны" в Одессе.

"Что меня удивляет - журналисты могут получить материалы уголовного дела, следствия. Но это такое. Я приветствую, когда журналисты получают и правильные вопросы задают, и осуществляют контроль над правоохранительной системой, чтобы она выполняла свою работу. Но это случайность, и здесь самое главное, что был проведен комплекс следственных действий. И не только Нацполицией, но и Службой безопасности Украины", - заявил он.

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В то же время, "Слідство.Інфо" располагает также фотографиями, на которых зафиксировано, что это авто в 2019 году было припарковано возле управления Национальной полиции в Одесской области. Форостяк не смог объяснить это, предположив лишь, что Карбенюк мог приезжать туда по своим делам, поскольку фигурировал в одном из уголовных производств, которое вела полиция.





На вопрос журналиста, как объяснил Карбенюк свое присутствие на месте преступления, Форостяк ответил: "Он (Карбенюк. - Ред.) сказал, что это какой-то бред".

Форостяк прислал журналистам контакты Карбенюка, но на момент публикации этого материала телефон был выключен.

Отмечается, что несколько лет назад одесская власть передала часть Городского сада в самом центре под застройку. С тех пор идут конфликты между активистами и мэрией. Во время одного из них в конце 2017 произошло столкновение между протестующими и силовиками. Сергей Стерненко был на этом мероприятии и вел оттуда видеотрансляцию. Вскоре, по его словам, полиция объявила ему подозрение в организации массовых беспорядков.

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Его взяли под стражу и отправили в СИЗО. Впрочем, впоследствии, апелляция отменила это решение и отпустила Сергея Стерненко под личное обязательство. Пострадавшим в этом уголовном производстве является тогдашний глава управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин. По словам Стерненко, следователи считают, что он якобы нанес милиционеру телесные повреждения.

Активист предполагает, что к организации нападений на него причастны сотрудники полиции. В течение 2018 года их было три. Во время последнего - нападавших было двое. Один из них в ходе схватки погиб.

Расследование всех этих преступлений передали в Службу безопасности Украины. Дело о гибели нападающего тоже ведет СБУ. В Генеральной прокуратуре во времена Луценко решения о передаче следствия СБУ мотивировали подозрением, что между нападающими и полицией связь. Такого же мнения придерживался генпрокурор Руслан Рябошапка.

Однако сегодня никому из сотрудников полиции подозрения не объявлено.

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