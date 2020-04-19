На Житомирщине зафиксирован пятый летальный случай от COVID-19, - ОГА

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В Житомирской области от коронавируса умерла 83-летняя женщина и это пятый летальный случай от COVID-19 в области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирская ОГА.

"На Пасху, 19 апреля, в области зафиксирован пятый летальный случай от коронавирусной инфекции. Сегодня от этого заболевания умерла жительница Черняховского района 1937 г.р.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина заболела 4 апреля, а 6 апреля с признаками COVID-19 была госпитализирована. Уже на следующий день результаты ПЦР-исследований подтвердили диагноз COVID-19. 17 апреля ей стало хуже, врачи применили интубацию.

Напоминаем, ранее на Житомирщине от коронавируса умерла 71-летняя жительница Радомышля, в Бердичеве были зафиксированы три летальных случая - мужчина 1972 г.р., 81-летняя и 75-летняя женщины.

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Сейчас в области 211 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.