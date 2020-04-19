На канале Медведчука показывали пасхальный марафон "при финансовой поддержке" Минкульта РФ, - активист Грезев

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На телеканале "112" прошел марафон "Пасха. Мы люди", в рамках которого показали контент, созданный при поддержка министерства РФ.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает активист Владислав Грезев, информирует Цензор.НЕТ.

"Правильно. Зачем нам финансировать культуру, если Медведчук спокойно нам продолжает поставлять культуру агрессора", - отметил активист.

Он добавил скриншот с эфира, а также попросил обратить внимание Нацсовета по вопросам ТВР.

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Журналист Николай Матвийчук уточнил в Facebook, что "112" транслировал анимационную ленту, созданную при поддержке Минкультуры РФ, "о хороших чекистах и русских попах".







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