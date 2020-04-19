На Одесчине от коронавируса умер 60-летний врач

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17 апреля в Подольске (Одесская область) от коронавирусной болезни умер 60-летний медик.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что из больницы в Подольске сообщили, что оборвалась жизнь 60-летнего медика.

Мужчина был госпитализирован 17 апреля в состоянии средней тяжести и с имеющимися хроническими заболеваниями. Но сегодня утром, в связи с прогрессивным ухудшением состояния и нарастанием дыхательной недостаточности, пациента перевели на ИВЛ. К сожалению, несколько часов назад он ушел из жизни", - написал чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На въездах в Подольск на Одесчине установили карантинные блокпосты из-за вспышки коронавируса, - полиция

По состоянию на 19:30 19 апреля в Одесской области подтверждены 137 случаев заболевания COVID-19 .

Коронавирус и карантин
карантин Одесская область Куцый Максим COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+9 перець
А його колеги?
Боже бережи наших лікарів, бо на владу щось не дуже.
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19.04.2020 20:26
+7 18c49ed2
12.03.2020 г. Зеленский "Мы готовы к эпидемии короновируса".
19.04.2020 г. Из 5449 заболевших COVID-19 1116 медицинские работники.

Дальше вывод о компетентности этого типа "президента" можете сделать сами.
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19.04.2020 20:31
+6 18c49ed2
На Одесчине от коронавируса умер 60-летний врач - Цензор.НЕТ 2821
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19.04.2020 20:30
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