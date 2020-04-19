На Одесчине от коронавируса умер 60-летний врач

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что из больницы в Подольске сообщили, что оборвалась жизнь 60-летнего медика.
Мужчина был госпитализирован 17 апреля в состоянии средней тяжести и с имеющимися хроническими заболеваниями. Но сегодня утром, в связи с прогрессивным ухудшением состояния и нарастанием дыхательной недостаточности, пациента перевели на ИВЛ. К сожалению, несколько часов назад он ушел из жизни", - написал чиновник.
По состоянию на 19:30 19 апреля в Одесской области подтверждены 137 случаев заболевания COVID-19 .
Боже бережи наших лікарів, бо на владу щось не дуже.
19.04.2020 г. Из 5449 заболевших COVID-19 1116 медицинские работники.
Дальше вывод о компетентности этого типа "президента" можете сделать сами.