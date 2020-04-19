На Одесчине от коронавируса умер 60-летний врач

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17 апреля в Подольске (Одесская область) от коронавирусной болезни умер 60-летний медик.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что из больницы в Подольске сообщили, что оборвалась жизнь 60-летнего медика.

Мужчина был госпитализирован 17 апреля в состоянии средней тяжести и с имеющимися хроническими заболеваниями. Но сегодня утром, в связи с прогрессивным ухудшением состояния и нарастанием дыхательной недостаточности, пациента перевели на ИВЛ. К сожалению, несколько часов назад он ушел из жизни", - написал чиновник.

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По состоянию на 19:30 19 апреля в Одесской области подтверждены 137 случаев заболевания COVID-19 .