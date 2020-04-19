В женском монастыре УПЦ МП на Хмельнитчине зафиксированы 2 случая COVID-19

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монастырь

В Свято-Преображенском женском монастыре УПЦ МП в селе Головчинцы Хмельницкой области зафиксированы два случая коронавирусной инфекции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого горсовета.

"Два новых случая в области зафиксированы в Головчинецком монастыре", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что всего в Хмельницкой области по состоянию на утро 19 апреля подтверждено 49 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 5 человек, 2 умерли.

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Коронавирус и карантин
карантин монастырь УПЦ МП Хмельнитчина COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+7 vadym sestritsyn
Тупое примитивное представление о пневмонии! После лечения с осложнением до 50% легких отмирает. Авицценна блин.
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19.04.2020 21:52
+6 YU ST
У жіночому монастирі УПЦ МП на Хмельниччині зафіксовано 2 випадки COVID-19 - Цензор.НЕТ 6878
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19.04.2020 22:02
+4 Danis Nielsen
Когда-то я задавался таким вопросом , как так могло случиться , что так сильно в России пострадала так называемая церковь в 20 веке .

Все развеялось когда в Константинополе сказали , что так называемая ПРЦ не имеет Томаса .

То есть по факту там нет Благодати , то есть это нельзя называть церковью , а сектой .

Вот и Бог очищает секту МП от Украины .
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19.04.2020 21:58
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