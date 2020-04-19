В женском монастыре УПЦ МП на Хмельнитчине зафиксированы 2 случая COVID-19

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого горсовета.
"Два новых случая в области зафиксированы в Головчинецком монастыре", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что всего в Хмельницкой области по состоянию на утро 19 апреля подтверждено 49 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 5 человек, 2 умерли.
Все развеялось когда в Константинополе сказали , что так называемая ПРЦ не имеет Томаса .
То есть по факту там нет Благодати , то есть это нельзя называть церковью , а сектой .
Вот и Бог очищает секту МП от Украины .