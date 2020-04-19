В женском монастыре УПЦ МП на Хмельнитчине зафиксированы 2 случая COVID-19

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В Свято-Преображенском женском монастыре УПЦ МП в селе Головчинцы Хмельницкой области зафиксированы два случая коронавирусной инфекции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого горсовета.

"Два новых случая в области зафиксированы в Головчинецком монастыре", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что всего в Хмельницкой области по состоянию на утро 19 апреля подтверждено 49 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 5 человек, 2 умерли.

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