Сенатор Алтабаева просит премьера РФ Мишустина дать квартиры изменившим присяге экс-сотрудникам МВД Украины

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Отмечается, что Алтабаева просит внести изменения в действующие нормативно-правовые акты "для восстановления прав трех категорий сотрудников правоохранительных органов:
Сотрудников, прекративших службу в органах внутренних дел Украины с 18 марта 2014 года;
Сотрудников ОМОН "Беркут", уволенных из подразделения "Беркут" УМВД Украины, в связи с его ликвидацией в декабре 2014 года;
Сотрудников, работавших в органах внутренних дел Украины и перешедших на службу в МВД России после 18 марта 2014 года".
Сообщается, что во всех трех случаях речь идет о лицах, которые состояли на квартирном учете еще до оккупации Крыма.
"Несмотря на это, ни одной из перечисленных выше категорий сотрудников за последние шесть лет квартиры так предоставлены и не были", - говорится в сообщении.
Указано, что их период нахождения в очереди на жилье до оккупации Крыма и после нее не учитывается.
"Заявители неоднократно обращались в Министерство внутренних дел (России. - Ред.) и другие инстанции, но вопрос остается открытым. Права севастопольских правоохранителей на получение жилья должны быть восстановлены", - отметила Алтабаева.
При этом в феврале 2019 года сообщалось, что в Севастополе двум бойцам расформированного в 2014 году подразделения МВД Украины "Беркут", ныне входящего в состав Росгвардии, вручили ключи от новых квартир.