По факту нарушения карантина во время пасхальных богослужений в Почаевской и Святогорской лаврах начаты уголовные производства, - Нацполиция

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Начаты уголовные производства из-за нарушения карантина во время пасхальных богослужений в лаврах в Тернопольской и Донецкой областях. В Святогорской Свято-Успенской лавре и в Почаевской Свято-Успенской лавре во время службы находилось большое количество лиц, которые не придерживались социальной дистанции, часть из них не использовала средства индивидуальной защиты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Божественная литургия в Почаевской Свято-Успенской лавре на Тернопольщине состоялась при участии большого количества верующих. Согласно предварительным договоренностям с духовенством Почаевской лавры, богослужение должно было проводиться с выполнением всех условий и правил карантина. Прихожане должны были находиться на прилегающей территории, а не в храме.

Пасхальное богослужение началось в 23 часов. В это время полицейские зафиксировали скопления людей в храме, еще несколько десятков прихожан находились на улице. Подавляющее большинство не соблюдали дистанцию. Кроме того, во время религиозной службы духовенство открыло двери монастыря, и верующие, вопреки установленным ограничениям, начали заходить внутрь.

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А в Святогорской Свято-Успенской лавре на Донетчине было зафиксировано собрание нескольких сотен людей, которые не придерживались социальной дистанции и часть из них находилась без масок.

По обоим фактам начаты уголовные производства по статье 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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