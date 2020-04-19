В связи с карантином раздача благодатного огня верующим не предусмотрена, - ПЦУ

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Православная церковь Украины получила благодатный огонь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

Отмечается, что утром 19 апреля самолет МАУ доставил амфору с благодатным огнем из Тель-Авива в Киев. Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний получил его в Киево-Выдубицком Михайловском монастыре.

"В связи с карантинными ограничениями раздача огня верующим не предусмотрена", - отметили в ПЦУ.

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Напомним, благодатный огонь сошел в Иерусалиме днем ​​18 апреля. Тогда же представители Московского патриархата (УПЦ МП) привезли его из Иерусалима в Украину.

Предстоятель ПЦУ Епифаний отмечал, что деньги, которые нужно потратить на аренду чартера для доставки огня в Украину, лучше вложить в медикаменты и средства защиты для врачей.

Пасха Коронавирус и карантин
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+12 ptn hlo 428037f7
В связи с карантином раздача благодатного огня верующим не предусмотрена, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 5937
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19.04.2020 22:42
+10 ptn hlo 428037f7
В связи с карантином раздача благодатного огня верующим не предусмотрена, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 8182
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19.04.2020 22:44
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Кандидатів було 39, а обрали саме гівно.
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19.04.2020 22:49
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