Команда Зеленского всегда находит полное взаимопонимание по ключевым и принципиальным вопросам, - Ермак

Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак написал в колонке на "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы так же как и всегда находим полное взаимопонимание по ключевым и принципиальным вопросам внутри партии власти. Особенно, если это касается публично заявленных президентом Украины приоритетов. И Владимир Зеленский уже много раз показал, что готов работать с депутатским корпусом столько, сколько этого требуют задачи по развитию Украины", - подчеркнул он.
В то же время, наличие неформальных групп депутатов во фракции СН - часть демократического процесса. Ермак уверен, что такие объединения дают возможность облегчить общение, определить общие интересы, вместе отстаивать те или иные позиции.
Глава ОП признал, что между объединениями нардепов иногда возникают "естественные противоречия", что также - часть нормального и демократического сосуществования различных интересов в рамках крупной правящей партии.
Ермак, приведя пример десятков тысяч поправок в "антиколомойский" закон, подчеркнул, что "коррупционный лоббизм" в парламенте должен остаться в прошлом.
Но он уверен, что "путем диалога и разъяснений" удастся справиться с этим, а также "что любые проявления коррупции в Верховной Раде все чаще будут получать оценку правоохранительных органов и политическую оценку со стороны украинского общества".