На время карантина процесс присоединения новых приходов к ПЦУ приостановлен, - Епифаний

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Во время карантина в Украине переходы церковных приходов к Православной церкви Украины приостановлены.

Об этом сообщил глава ПЦУ Епифаний, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По его словам, сейчас ПЦУ насчитывает более 7 тыс. приходов по всей Украине, но это количество не растет из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

"Сейчас мы стараемся делать все, чтобы не было скопления людей. Для этого на время карантина не будет переходов, не будет собраний. Потому что для того, чтобы община определилась, нужно провести общее собрание прихода", - пояснил предстоятель ПЦУ.

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При этом он не стал прогнозировать, как может измениться динамика переходов в ПЦУ после карантина, во время которого Украинская православная церковь Московского патриархата не отменяла массовых богослужений, в отличие от ПЦУ.

"Я думаю, что наши граждане, наши верные, мудры, они все проанализируют, что происходит сейчас, и будут принимать соответствующие решения", - отметил Епифаний.

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