При обмене 16 апреля вернули двух бойцов ВСУ - Гриненко из 79-й ОДШБр и Шайдова из 53-й ОМБр. ФОТО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Новинарню.
22-летний Николай Гриненко из Николаева - военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ Вооруженных сил Украины.
Служил в разведывательном взводе одного из подразделений бригады.
В руки террористов на неподконтрольной территории Донетчины попал 23 января 2019 года.
По информации 79 ОДШБр, армеец исчез вместе с оружием в районе выполнения боевой задачи на одном из наблюдательных постов неподалеку Павлополя.
В тот момент побратимы не знали обстоятельств исчезновения бойца. Сначала разыскивали его в тылу, пока не появилось видео "допроса", из которого стало ясно, что Гриненко - в плену.
На видео он рассказывает: "Нарвался то ли на сигнальную мину, то ли на растяжку. Раздался взрыв. Я упал. Потерялся. Оглянулся - моих ребят уже не было. После чего услышал, идут ваши и начал кричать, что сдаюсь".
Бывший пленный танкист Богдан Пантюшенко, освобожденный из плена в декабре 2019 года, вспоминал, что Гриненко сначала держали в "следственном изоляторе", возили на "допросы" в прокуратуру, а затем перевели в их камеры в СИЗО.
Сразу после исчезновения Гриненко правоохранители открыли уголовное производство по статье "дезертирство", впоследствии появилось еще одно - об исчезновении человека.
Второй военный - 49-летний Виктор Шайдов из Днепропетровской области, военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.
Он - еще один из восьми армейцев, которые на КамАЗе случайно заехали на неподконтрольную территорию в мае 2019 года у Новотроицкого Донецкой области.
Одного из заблудившихся пленных - старшего солдата Максим Горяинов - в июне 2019 года освободили. Еще один - старший сержант Роман Беспалый, по версии наемников РФ, якобы повесился в камере. Террористы передали на подконтрольную территорию его выпотрошенное тело. То, что это Беспалый, доказала только ДНК-экспертиза.
Сначала их содержали в СИЗО в Донецке. Шайдова - в камере в подвале, потом начались "судебные заседания".
29 декабря 2019 года Украине передали Александра Геймура, Кима Дуванова и Бориса Пундора.
После освобождения Шайдова еще двое бойцов 53 ОМБР остаются в плену "ДНР".
Напомним, 16 апреля в результате взаимного освобождения на Донбассе в Украину вернулось 20 граждан. В свою очередь, 14 человек планировалось передать наемникам РФ в ОРДЛО. Однако четверо из них отказались.
Если не ошибаюсь, обменяли двадцать человек.
Но наверное решили не утомлять людей и рассказали биографию двоих, скромно умолчав о остальных...