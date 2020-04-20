Синоптики обещают в ближайшие дни осадки и похолодание почти на всей территории Украины

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Синоптики прогнозируют ночью 20 апреля в западных, северных и Винницкой областях сильные заморозки в воздухе 0-3 ° (II уровень опасности - оранжевый).

Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре, информирует Цензор.НЕТ.

"20 апреля облачно с прояснениями. В южных и восточных областях дождь, в Сумской и Днепропетровской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в западных, северных и Винницкой областях заморозки в воздухе 0-3°; днем 9-14° тепла, на юге страны и Закарпатье до 17°", - говорится в сообщении.

21-22 апреля - облачно с прояснениями. Ночью - без осадков, днем ​​в Украине, кроме южных и западных областей, местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, 21 апреля в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

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Температура ночью 1-6° тепла, в большинстве областей, кроме крайнего юга страны и Закарпатья, на поверхности почвы - заморозки 0-3°; днем 8-13° тепла, на Закарпатье до 18°

23-24 апреля без осадков, 24 апреля на северо-востоке местами небольшой дождь. Температура ночью 1-6° тепла, 23 апреля на поверхности почвы, в Карпатах в воздухе заморозки 0-3°; днем 11-16° тепла, 24 апреля в юго-западной части до 19°.

В Киеве и области 20 апреля облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью заморозки в воздухе 0-2°; температура днем ​​11-13° тепла.

21-22 апреля тоже ясно. Ночью - без осадков, днем ​​местами небольшой дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 8-13° тепла.

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23-24 апреля в столице без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, 23 апреля на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем ​​11-16° тепла.