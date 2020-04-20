Еще 15 человек заболели COVID-19 на Житомирщине, в том числе полугодовалый ребенок, - глава ОГА Бунечко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook председателя ОГА Виталия Бунечко, по результатам лабораторного исследования 75 проб количество больных COVID-19 выросло на 15 человек.
Чиновник отмечает, что по состоянию на 22:30 19 апреля общее количество заражений на Житомирщине составляет 226. Больше всего - в Житомире (59 человек, за сутки увеличилось на 5), в Коростене (56, из них 19 апреля - полугодовалый мальчик и 7-летний мальчик) и Бердичеве (43, из которых за сутки - женщина и мужчина, которым 79 и 68 лет соответственно).
Также два случая заражения подтвердили в Хорошковском районе области - 40-летняя и 21-летняя женщины.
Еще четыре случая зарегистрировали в селах области, среди них 11-летний мальчик.
Напомним, 19 апреля в Житомирской ОГА сообщили о смерти от коронавируса 83-летней женщины, это пятый летальный случай от COVID-19 в области.