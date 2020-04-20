Можно ожидать рост заболеваемости COVID-19 в Украине на 5-10 день после Пасхи, - замглавы Минздрава Микичак

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церковь,пасха,коронавирус

Вспышка количества случаев инфицирования COVID-19 в Украине после многолюдных пасхальных служб может быть через пять-десять дней.

Об этом в эфире ТСН сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, информирует Цензор.НЕТ.

Она объяснила, что это произойдет из-за того, что много украинцев не соблюдали карантин и пошли в церкви, где и могли заразиться коронавирусом. Подобную ситуацию, всплеск заражений, медики наблюдают и после Вербного воскресенья.

"По мнению эпидемиологов, и уже есть опыт определенный, на пятый-десятый день от такого массового скопления людей в определенных храмах мы можем ожидать рост заболеваемости. Так произошло и происходит после Вербного воскресенья. К большому сожалению, мы можем ожидать такую угрозу и через неделю практически", - сказала Ирина Микичак.

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Напомним, на Пасху в украинские церкви пришли 130 тысяч верующих. По данным Нацполиции, богослужения в почти 14 тыс. храмов Украины прошли без нарушений, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина.

По состоянию на 09:30 19 апреля в Украине зафиксировали 5440 случаев инфицирования новым коронавирусом. Из них 141 - летальный случай, 347 - выздоровели, остальные лечатся.

Пасха Коронавирус и карантин
карантин Минздрав Пасха COVID-19 коронавирус
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Можно ожидать рост заболеваемости COVID-19 в Украине на 5-10 день после Пасхи, - замглавы Минздрава Микичак - Цензор.НЕТ 8645
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20.04.2020 02:20
+9 Олег Тихонов 055f40a1
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20.04.2020 02:20
+8 Olga Barskaya
Можно ожидать рост заболеваемости COVID-19 в Украине на 5-10 день после Пасхи, - замглавы Минздрава Микичак - Цензор.НЕТ 3106
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20.04.2020 02:21
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