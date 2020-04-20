Украинское посольство в Польше ответило на 70 тысяч запросов за первый месяц закрытия границ

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За первый месяц ограничений в передвижении после закрытия границ в связи с пандемией коронавируса посольство Украины в Польше ответило на 70 тысяч обращений граждан.

Об этом сообщила руководитель консульского отдела Посольства Светлана Крыса изданию "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

"С 15 марта по 15 апреля в посольстве обработано более 6 тыс. электронных обращений, по десяти телефонных круглосуточных линиях даны ответы на более чем 60 тыс. звонков на мобильные и более 2,5 тыс. – на стационарные телефоны", - отметила консул.

По ее словам, до 7 апреля (тогда Киев ввел запрет на пеший переход границы) трудовые мигранты из Украины больше всего интересовались, как выехать из Польши в условиях действующих ограничений. Сейчас же украинцы чаще обращаются с такими вопросами: как вернуться в Польшу, как происходит обсервация в Украине, является ли она обязательной, как доехать домой в Украине в условиях ограничения работы общественного транспорта.

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