Полиция задержала водителя автомобиля, по вине которого в ДТП погиб 8-месячный ребенок на Ривненщине

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В Ровенской области полиция задержала 37-летнего водителя легкового автомобиля BMW, который совершил смертельное ДТП, в котором погибла 8-месячная девочка и пострадала ее 19-летняя мать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации Национальной полиции Ровенской области.

Смертельная авария произошла 18 апреля на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" вблизи с.Великий Житин Ровенского района.

Следователи установили, что 37-летний местный житель на автомобиле "BMW-520 I" не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем марки "ВАЗ" под управлением 49-летнего водителя.

Как отмечается, в результате столкновения от полученных травм погибла пассажирка "ВАЗа" - восьмимесячная девочка, а ее 19-летнюю мать с политравмой и переломом таза госпитализировали в Ровенскую областную клиническую больницу. Водители в аварии не пострадали.

Следователи задержали водителя "BMW" по ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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