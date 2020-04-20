Количество жертв коронавируса в мире превысило 165,2 тыс., инфицированных уже 2,4 млн. ИНФОГРАФИКА

4222

По состоянию на утро 20 апреля в мире зарегистрировали 2 404 249 случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 165 234 смерти от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 40 682, заболевших - 759 687, протестировано - 3 882 002.

Испания сообщает о 198 674 случаях COVID-19, 20 453 человек умерли.

В Италии зафиксировано 178 972 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 23 660 летальные.

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Испании, Италии, и Франции.

Во Франции умерли 19 744 человек, В Великобритании - 16 095, в Иране - 5 118, в Турции - 2 017, в Бельгии - 5 683, в Нидерландах - 3 697.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можно ожидать рост заболеваемости COVID-19 в Украине на 5-10 день после Пасхи, - замглавы Минздрава Микичак

В РФ число зараженных достигло 42 853 человек, из которых 361 умер, в Беларуси - 4 779, умерли - 47; в Польше - 9 287, умерли - 360; в Молдове - 2 472, умерли - 67; в Венгрии - 1 916, умерли - 189; в Румынии - 8 746, умерли - 451; в Словакии - 1 161, умерли - 12.

Напомним, в Украине на утро 19 апреля зафиксированы 343 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 5449, умерли 141 человек, 347 - выздоровели.